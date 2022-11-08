«التنسيقية» تنظم جلسة نقاشية حول الحوار الوطني في القليوبية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية بقصر ثقافة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بحضور عدد كبير من القيادات السياسية والشعبية ورموز المجتمع المدني بالمحافظة.

وانعقدت الجلسة برعاية النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضور النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

عرض فني عن قيمة الوعي

بدأت الجلسة بعرض فني لفرقة قصر الثقافة للفنون، يتحدث عن قيمة الوعي ودور الشعب المصري في الحفاظ على الوطن، وكيف دافع الشهداء عن استقرار الوطن ضد الإرهاب والتطرف.

التأكيد على أهمية وجود المجالس المحلية

وشارك الحضور في المناقشات إذ تلقت المنصة عدة تساؤلات في شتي المجالات، أبرزها التأكيد على أهمية وجود المجالس المحلية وتفعيل دورها على أرض الواقع، ودعم قصور الثقافة في نشاطها التثقيفي والتوعوي، وضرورة مجابهة الاحتكار والقضاء عليهم، وتفعيل دور القوى والأحزاب السياسية والشعبية.

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كما شدد المشاركون على أهمية تقريب وجهات النظر بين الدولة والمواطن على النحو الذي يسير في اتجاه بناء الجمهورية الجديدة بشكل فعال، والوصول إلى قاعدة مشتركة ورؤية متكاملة للجميع على كافة المستويات، تسهم في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، مشيرين إلى أن الخطوات الأخيرة أكدت وجود رغبة جادة في إنجاح هذا الحوار من قبل الجميع.

وأكد الحضور ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لترشيد الاستهلاك بوجه عام، وأهمية تطوير التعليم وتقليل كثافات الفصول وزيادة أعداد المدرسين، كما تطرقوا لملف الخدمات الصحية.

الجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات