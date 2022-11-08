«صحة كفر الشيخ»: تفعيل دور وحدات الرعاية الأولية في القرى النائية

عقدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً، مع مديري الإدارات بالمديرية، لمناقشة خطة العمل بعدد من الملفات خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

مناقشة المبادرات الرئاسية في المحافظة

جرى خلال الاجتماع، مناقشة خطة العمل بعدد من الملفات المهمة خلال المرحلة المقبلة أبرزها المبادرات الرئاسية، وخطة التوسع بها، وخطة الإنشاءات والتطوير الجارية وعلى رأسها التأمين الصحي الشامل والعيادات التخصصية.

وشدّدت وكيل الوزارة، على توحيد الجهود بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة بشكل مرضٍ لكل المترددين على المنشآت الصحية، مؤكدة أهمية تفعيل دور وحدات الرعاية الصحية الأولية بجميع أنحاء المحافظة والقرى النائية في تقديم خدمات طبية وفقاً لمعايير الجودة لجميع الفئات.

متابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية

ووجهت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بضرورة متابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، وضرورة تكثيف المتابعة الدورية والمستمرة على جميع المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية التي تُقدم الخدمات الطبية.

كما تم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة احتياج الوحدات الصحية بالإدارات الصحية بمحافظة كفر الشيخ من القوى البشرية، ومتابعة توزيعهم طبقاً لاحتياجات الوحدات، وحاجة العمل.