مصرع شخصين وإصابة 12 في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرين في حادث تصادم مروع وقع مساء اليوم الثلاثاء، بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، إذ اختلت عجلة القيادة في يد السائقين وفقدا سيطرتهما على السيارتين فاصطدمتا معاً بقوة.

وتوقفت حركة المرور أمام المارة على طريق الفيوم أسيوط ، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغاً من أهالي بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود متوفين ومصابين.

مصرع شخصين وإصابة 12

وانتقلت قوة شرطة على الفور إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم مروع بين سيارتين أمام بنزينة طهطا، باتجاه أسيوط.

نقل المصابين والجثث للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، إذ جرى نقل الجثتين والمصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.