جهود «زراعة الشرقية» لمواجهة التغيرات المناخية.. أنشطة لتوعية المزارعين

تتكاتف كل مؤسسات الدولة على الصعيدين المحلي والإقليمي، لتكثيف الجهود المبذولة من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي يواجهها العالم، وبالتزامن مع مؤتمر قمة المناخ cop 27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ حاليا، تتخذ في هذا الإطار مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تغيرات المناخ، نذكرها خلال السطور التالية.

قال المهندس طلعت حسين وكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مديرية الزراعة تسير جنبا إلى جنب وبخطى موازية للدولة، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تغيرات المناخ، تزامنا مع انعقاد مؤتمر قمة المناخ الذي تستضيفه شرم الشيخ حاليا، لافتا إلى إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة في هذا الشأن، فضلا عن عقد المؤتمرات والندوات التي تثري الوعي والثقافة التي تتخذ في مواجهة تغيرات المناخ.

وأشار وكيل الوزارة في حديثه لـ«الوطن»، إلى جهود مديرية الزراعة في مواجهة تغيرات المناخ، متمثلة في عدد من الإجراءات، ونوضحها في النقاط التالية:

أوضح أن لمديرية الزراعة دورا هاما في توعية المزارع والفلاح بحالة تغير المناخ، وبالتالي تعلم الفلاح بأهمية متابعة الأرصاد الجوية لمعرفة توقيت سقوط الأمطار، لافتا إلى أنه في حالة سقوط الأمطار فيتم التنبيه على المزارعين بمنع الري لحفظ النبات والجذور من التعفن بسبب كثرة المياه، ومنع المزارع كذلك من ري الحقول في حالات ارتفاع درجات الحرارة، حتى لا يسبب إجهاد النبات ذو الثمار أو تلفه، لافتا إلى أفضل توقيتات الري في وقت الصباح الباكر والمساء.

استنباط بعض الأصناف المقاومة للأمراض والتي تتحمل درجات الحرارة المختلفة وتقاوم الأمراض.

اتباع السياسية التصنيفية التي أقرتها وزارة الزراعة لزراعة المحاصيل التي تتناسب مع درجات الحرارة والبيئة، فكل منطقة جغرافية يناسبها زراعة مختلفة تناسب البيئة بها، فمثلا الزراعة في الوحه البحري تختلف عن الزراعة في الوجه القبلي تماشيا مع درجات الحرارة بكل منطقة.

مديرية الزراعة تسير موازية للدولة

كما وأكد المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، في حديث لـ«الوطن»، أن المديرية تسعى إلى اتباع كل الإجراءات التي دعت لها الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن المديرية تسعى لعقد الندوات والمؤتمرات لنشر التوعية والثقافة التي تؤهل المجتمع لمواجهة التغيرات المناخية.

عقد مؤتمرات وندوات للتوعية بتغير المناخ

وأوضح «نصير» أن المديرية تسير على قدم وساق في هذا الشأن، بعمل ندوات توعية وإرشاد سواء في قاعة المؤتمرات بالمديرية أو في الإدارات المختلفة لمديري الجمعيات الزراعية والفلاحين، حول أسباب تغيرات المناخ، مشيرا إلى استمرار عمليات التوعية بشأن التغيرات المناخية وبالتالي كيفية مواجهتها.