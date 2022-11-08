تفاصيل حريق ديكور مسلسل نيللي كريم «عملة نادرة»

أكد المنتج جمال العدل الأخبار المنتشرة عن وجود حريق في ديكور مسلسل «عملة نادرة»، للفنانة نيللي كريم، والمقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل.

وقال جمال العدل، لـ«الوطن»: «الحريق كان بسيطًا في جزء من الديكور، واتلحق على طول مش زي الحريق الأولاني، ومفيش خساير في الأرواح، ولا إصابات لكرو المسلسل».

وأشار جمال إلى أنّ التحضيرات لا تزال مستمرة في الوقت الحالي لمسلسل «عملة نادرة»، تمهيدًا لبدء التصوير، خلال الأيام المقبلة.

ومسلسل «عملة نادرة» من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته كل من فردوس عبدالحميد، هشام عاشور وغيرهما من الفنانين.