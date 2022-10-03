ناهد السباعي عن مشاركتها مع نيللي كريم في دراما رمضان 2023: «مفيش اتفاق رسمي»

تداولت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن مشاركة الفنانة ناهد السباعي في مسلسل «ولو بعد حين»، المقرر عرضه داخل السباق الرمضاني المقبل، مع الفنانة نيللي كريم، إذ تجسد فيه الأخيرة دورا صعيديا لأول مرة.

وكشفت الفنانة ناهد السباعي، في تصريح خاص لـ«الوطن» عن أنه حتى الآن ليس هناك أي اتفاق رسمي بشأن مشاركتها في مسلسل ولو بعد حين مع الفنانة نيللي كريم.

آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي

يذكر أن ناهد السباعي لديها أرشيف مليء بالأعمال الدرامية البارزة، وآخر أعمالها مسلسل النهاية في رمضان 2020، مع الفنان يوسف الشريف الذي كانت تدور أحداثه حول مهندس يحاول التقليل من التأثير السلبي الذي خلقته التكنولوجيا للعالم والبشر على سطح الأرض.

وقدم شكل تخيل للعالم في ذلك التوقت، إذ توقع زوال دولة إسرائيل بعد مرور 100 عام على نشأتها، وذلك بسبب انهيار الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى هروب اليهود إلى بلدانهم الأصلية الذين أتوا منها مهاجرين إلى إسرائيل باعتبارها الوطن الذي يجمعهم، والعمل من إخراج ياسر سامي، وتأليف عمر سمير عاطف.