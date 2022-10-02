نيللي كريم: انتهيت من مسلسل كوميدي مع يسرا.. وانتظروني في رمضان 2023

عبّرت الفنانة نيللي كريم، عن سعادتها بالمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب، وحضورها ندوة «الفيل الأزرق من الورق للشاشة».

قالت في لقاء خاص مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، إنها سعيدة باللقاء مجددا مع فريق العمل، قائلة: «حظي حلو إني شوفت زمايلي كل أسرة الفيل الأزرق سواء الكاتب أحمد مراد، المخرج مروان حامد والنجم الكبير كريم عبد العزيز، ونجمتنا هند صبري فهي فرصة سعيدة».

قصص أحمد مراد وكتاباته فيها دائما عنصر المفاجأة

تابعت: «سعيدة بمشاركتي في الجزئين الخاصين بالفيلم الأول والثاني، وقصص أحمد مراد وكتاباته فيها دائما عنصر المفاجأة، ومبسوطة إني عملت هذه التجربة».

الثقافات بين المصريين والسعوديين قريبة

وعن مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب، قالت: «تفاعل الجمهور السعودي جميل، والسعادة ظاهرة، وهي أول مرة أكون موجودة، لكن الثقافات بين المصريين والسعوديين قريبة، لأني عندي أصدقائي كتير سعوديين وبيحبوا مصر والثقافة فعلا قريبة».

وفيما يتعلّق بأعمالها المقبلة، أوضحت نيللي كريم أنها ستخوض موسم رمضان 2023 بمسلسل جديد، بالإضافة إلى الانتهاء من تصوير المسلسل الكوميدي «روز وليلى» مع الفنانة يسرا.