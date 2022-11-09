«أحمد» بعد عرض مشروعه عن الطاقة بمؤتمر المناخ: سعادتي لا توصف.. وأشكر عائلتي

عبَّر المهندس أحمد يحيى عن سعادته البالغة، لعرض مشروعه بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ، وهو في مجال الاستخدام الرقمي والخاص بتوفير الطاقة في الصناعة، والمعني بتحسين كفاءة الطاقة واستخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة، ما يترتب عليه توفير الطاقة.

أهمية المشروع الخاص باستخدام التحول الرقمي في تقليل استخدام الطاقة بالصناعة

ويوضح المهندس أحمد يحيى، أن الموضوع يتحدث عن استخدام التحول الرقمي في الصناعة، وهو من موضوعات الذكاء الاصطناعى فى الصناعة، والذي يمكن من خلال هذه التكنولوجيا.

استخدام التحول الرقمي في الصناعة

ويؤكد أنه سعيد جداً أنه يشارك فى مؤتمر عالمي cop27، وهذه المشاركة يعتبرها ثمرة تعبه كل السنوات الماضية، لأن هذا المجال كان بمجرد التحدث عنه غريباً، والمؤتمر فرصة عظيمة أن الدول تعرف إن لدينا مثل هذا المشروع الذى أصبح له أهمية كبيرة في الصناعة، لأن مؤتمر شرم الشيخ سوف يضيف لسمعة مصر في الخارج مكانة متميزة في المجال البحثي والصناعي البيئي ونشر الفكر المصري بما يتناسب مع متطلبات البيئة.

مهتم بمجال تحسين كفاءة الطاقة منذ 6 سنوات

قال المهندس أحمد يحيى إنه خريج هندسة كيميائية جامعة القاهرة سنة 2011 ومهتم بمجال تحسين كفاءة الطاقة، منذ 6 سنوات، واصفاً اهتمامه بهذا المجال قبل سنوات، والحديث عنه لم يكن معلوماً ومصادر المعلومات إليه كانت غير موجودة، وكان الموضوع ككل لم يخرج للنور ولم يتحدث عنه الكثير.

وأضاف أنه في السنوات الأخيرة بدأ الاهتمام بالتحول الرقمى وتحسين الطاقة واستخدام الذكاء الاصطناعى فى الصناعة والاهتمام بالمجال البيئي، وتم اختياري ضمن 50 مهندسا للحصول على اعتمادات فى مجال الطاقة.

ويوضح أن دخوله المجال الخاص بتحسين الطاقة، بدأ أنه كان هناك برنامج تدريبي تابع لوزارة البترول، والمختص باختيار القيادة الشابة والمتوسطة، والحمد لله تم اختياري من بين 50 مهندسا من ضمن البرنامج التدريبي وحصلت على بعض الاعتمادات في مجال تحسين الطاقة

المهندس أحمد يحيى: أنا معتمد كخبير كفاءة الطاقة

وأضاف قائلاً: أنا معتمد كخبير كفاءة الطاقة من إحدى الجهات الأمريكية ومعتمد كمقيم كفاءة من جهتين في إنجلترا، ومعتمد فى مجال سلامة العمليات من جهات عالمية، والآن أحضر الماجستير في نفس المجال وهو تحسين كفاءة الطاقة في شركات الأسمدة.

ويوضح أن الموضوع عالمياً جديد، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة جديد، وهو ببساطة يعني تحليل البيانات التشغيلية الموجودة في الصناعة، وفهم كيفية تشغيل المصنع، لكي نتمكن من التوقع أفضل الحالات التي يمكن أن يعمل بها المصنع، وبناءً عليه نتوقع مستقبل هذا المصنع فى التشغيل، وبناءً على البيانات والعلاقات التى قدرنا نتوقعها من الذكاء الاصطناعى أو التحول الرقمى أقدر من خلاله أحسن الظروف التشغيلية للمصنع وبأقل استهلاك للطاقة بشرط الاستهلاك القليل لا يؤثر على كفاءة تشغيل المصنع أو جودة المنتجات لأن ذلك وتقليل الطاقة سوف يؤثر بالإيجاب على الانبعاثات البيئية.

وصولي المؤتمر كان مصادفة من القدر ومفاجاة جميلة

وتابع المهندس أحمد يحيى إن بالرغم من اهتمامي بالمجال الخاص بالطاقة منذ سنوات غير أن مشاركتي ووصولي إلى مؤتمر المناخ كان مصادفة، عرفت أن هناك مجموعة تهتم بالمجال الخاص بالتغيرات المناخية في السويس، وتواصلت مع انتصار الحجازي، منسق منصة السويس للتغيرات المناخية، وشاركت في إجراء ندوة بنقابة المهندسين عن التغيرات المناخية وشاركت فى نفس الموضوع بأكثر من مكان وكان شرف لي اختيار مشروعى للعرض في مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، ويتم عرضه بالمنطقة الزرقاء التى تنظمها الأمم المتحدة.

أشكر عائلتي وزوجتي لتحملهم أعباء مشواري العلمي

وختم المهندس أحمد يحيى: مشوار طويل كان والدي ووالدتي وطبعا زوجتي التي تحملت الكثير سواء انشغالي عن حياتي الأسرية بالحياة العلمية أو تحمل الأعباء المختلفة خصوصاً أن المصادر التي كنت أبحث عنها لاستمداد المعلومات منها كانت غير متوافرة لكن الدولة الآن وفرت بالتحول الرقمي تلك المصادر، وهناك تدريبات على النت ممكن أي فرد يتعلمها، لكن استخدام التحول الرقمي في الصناعة وكيف يمكن تنفيذ الذكاء الاصطناعى مع المتطلبات البيئة والتوافق مع اتفاقية باريس 2015 هذا هو مكمن الحوار.