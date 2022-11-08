تفاصيل مسابقة الملتقى الفكري لطلاب ابتدائي بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

أقام مكتب الخدمة المدرسية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ مسابقة الملتقى الفكري للمرحلة الابتدائية، تحت عنوان «القراءة تضيء العقول»، اليوم الثلاثاء، بمدرج ديوان المنطقة، بمشاركة طالبين من كل إدارة تعليمية تابعة للمنطقة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

وتضمنت مسابقة الملتقي الفكري؛ المطالبة بعمل بحث عام عن موضوع الملتقي، وماكيتات ولوحات إرشادية، ثم إقامة اختبارات في المعلومات العامة لدي الطلاب، وقياس مدى ممارسة أعمال الكمبيوتر لديهم، وكذا مناقشتهم في الأحداث الجارية، بالإضافة إلى تقييم شخصية الطالب أو الطالبة ببعض من الدرجات، والتي يبلغ مجملها العددي في النهاية 100 درجة يستحوذ عمل البحث منها على 50 درجة بمفرده، والباقي موزع على باقي التقييمات المذكورة.

تكريم المراكز بجوائز مالية

وتأتي جوائز المسابقة لأول مركزين، ليتم تصعيدهما لحضور التصفية النهائية على مستوى مناطق الجمهورية، وتكريم باقي المراكز بجوائز مالية قيمة متفاوتة النسب من مركز لآخر، علاوةً على منح رحلة ترفيهية للطلاب المشاركين في الملتقي الفكري.

فوز 4 طلاب

وأسفرت نتائج مسابقة الملتقى للمرحلة الابتدائية عن فوز الطالبة خديجة إيهاب السيد، بالمركز الأول، الطالبة بالصف الخامس الابتدائي بمعهد دسوق الابتدائي، وبالمركز الثاني جاء الطالب محمد علاء شمس الدين، بالصف الخامس الابتدائي بمعهد قبريط الابتدائي، وحصدت المركز الثالث الطالبة مريم محمد ابراهيم الشيشيني، بالصف السادس الابتدائي معهد الكوم الطويل، وبالمركز الرابع جاء الطالب سيف الدين السيد، الطالب بالصف السادس الابتدائي بمعهد كفرالشرقي الابتدائي.

وأُقيمت فعاليات المُلتقى تحت إشراف وحضور الوكيل الثقافي بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية حسام فتوح حماد، ومتابعة زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب، ومسئولة مكتب الخدمة المدرسية صفاء رزق، وإشراف لجنة التقييم التي ضمت كلاً من: الموجه العام للتربية الاجتماعية، ومديري إداراتي الجودة والكمبيوتر التعليمي بالمنطقة.