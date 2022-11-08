الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا للري بمركز الشهداء بالمنوفية ضمن «حياة كريمة»

تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بالمشروعات التي توفر المياه لتحقيق النمو والارتقاء، ودائما ما يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الاهتمام الكبير بمشروع تبطين الترع، وهو ما أصبح جليا على أرض الواقع.

وقال الدكتور علاء الدين حسن، منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، إنه جرى الإنتهاء من تنفيذ 13 مشروع ري بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بنسبة تنفيذ 60%، وأنه لازال العمل مستمرا في 15 مشروعا جاري تنفيذها.

تعاون بين «الري» وحياة كريمة

وأكد منسق عام حياة كريمة بالمنوفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يوجد تعاون كبير بين وزارة الري والموارد المائية بمحافظة المنوفية، وبين المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحًا أن الهدف الأسمى للمبادرة هو تطوير قرى الريف بمصر والارتقاء به.

طفرة كبيرة في مشروعات الري

وأكمل منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، أن مشروعات الري بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية ستحدث طفرة كبيرة، موضحًا أن مشروعات الري التي تم الإنتهاء منها بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية هي عشما، زاوية الناعورة، سلامون قبلي، كفر الجلابطة، ساحل الجوابر، كفر السوالمية، سرسموس، عمروس، بشتامى، زاوية البقلي، دناصور، كفر دنشواي، ونادر.