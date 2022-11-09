«التعليم» توجه بتفعيل الجمعية التعاونية الطلابية بالمدارس وحظر بيع بعض المنتجات

وجَّهت المديريات التعليمية، خطابا مهما للإدارات التعليمية، بشأن تفعيل الجمعية التعاونية الطلابية داخل المدارس، حرصا على سلامة وصحة الطلاب في جميع المدارس، طبقا لأحكام المادة 1 من قانون 109 التعاون الاستهلاكي على أن يتم الالتزام الكامل بكل مواد القرار 302 لسنة 2007، وعلى الأخصائي الاجتماعي المسؤولية الاجتماعية في نشاط الجمعية.

صحة الأصناف المباعة داخل الجمعية ومدى صلاحيته

وأضافت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، يتم التوجيه التربية الاجتماعية بجميع المدارس بضرورة التأكيد على :

- صحة الأصناف المباعة داخل الجمعية التعاونية الطلابية ومدى صلاحيتها.

- مباشرة أعمال الجمعية التعاونية الطلابية من حركة البيع والشراء.

- الاهتمام بكل المجلات التي تنظم عمل الجمعية.

-نشر الثقافة التعاونية بمختلف المستويات.

حظر بيع الشيبسي والمياه الغازية بالمدارس

- تمثيل الجمعيات التعاونية بمختلف المستويات.

- تمثيل الجمعية التعاونية الطلابية أمام الجهات الخارجية.

- كما يحظر بيع المنتجـات مثل (الشيبسي والمياه الغازية والمقرمشات والمأكولات المطهية) داخل المدارس تحت أي مسمى طبقا لخطاب مكتـب مستشار التربية الزراعية وكذلك خطاب الإدارة العامة للتغذية، بمنع هذه الأصناف المشار إليها واستبدالها بعصائر طبيعية من فاكهة الموسم وألبان وذلك حرصا على صحة أبنائنا الطلاب.

- كما يحظر حظرا باتا وجود بائعين جائلين أمام المدارس ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.