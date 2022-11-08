وزير التعليم يقترح برامج «مؤاخاة» بين المدارس الثانوية في مصر واليابان

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بمدينة شرم الشيخ، السيدة كويكي يوريكو عمدة مدينة طوكيو اليابانية والوفد المرافق لها، لبحث ملفات التعاون المشتركة، وذلك ضمن زيارتها إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ COP 27، واقترح خلال اللقاء عمل برامج مؤاخاة بين المدارس الثانوية المصرية واليابانية.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من مجالات التعاون، وبحث فرص التبادل الطلابي بين مصر و اليابان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

عمل برامج بين المدارس الثانوية المصرية واليابانية

وفي بداية الاجتماع، أشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر واليابان في مجالات التعليم، والتي كان من ثمارها العديد من المشاريع المشتركة، والتي من بينها المدارس المصرية اليابانية.

برنامج تبادلي طلابي

وخلال الاجتماع، عرض الوزير العديد من المقترحات مثل عمل برامج مؤاخاة بين المدارس الثانوية المصرية واليابانية، وربط المدارس المصرية بنظيرتها اليابانية وبرامج استضافة أسرية، والتي لاقت ترحيبًا واسعًا من عمدة طوكيو.

وأكدت عمدة طوكيو على اهتمام اليابان بعمل برنامج تبادل طلابي للعمل على تفعيل العديد من البرامج العلمية بين مصر واليابان.