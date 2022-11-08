«التعليم»: بدأنا في طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تأخير توزيع الكتب بالفصل الدراسي الأول لن يتكرر مع الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

توزيع كتب الفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الأول

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، تشمل كل الصفوف الدراسية عدا الثانوية العامة، بحكم أنهم يتسلمون أجهزة التابلت، أما باقي الصفوف فمن المقرر انتهاء طباعتها قبيل انتهاء أجازة منتصف العام الدراسي.

وأشار إلى أن المطابع تعمل بكامل قوتها الاستيعابية لإنجاز المهمة حتى لا تتأخر كتب الفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى أن المستهدف توزيع الكتب على الطلاب خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

تعليمات هامة للمدارس

وفي سياق أخر، وجهت المديريات التعليمية، تعليمات هامة، للمدارس بشأن الامتحانات الشهرية ودرجات السلوك، نستعرض أبرزها كالتالي:-

- عدم خصم درجات السلوك لطلاب الإعدادية والثانوية إلا بمحضر رسمي.

- يتضمن امتحان الفصل الدراسي الأول جميع محتوى المنهج حتى ما تم اختباره في شهري أكتوبر ونوفمبر.

- توزيع حصص العجز على جميع الفصول بحيث لا يوجد فصل دون معلم.

- التنبيه على موجهي الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالالتزام بطريقة التحضير الصادرة من وزارة التعليم.

- الموجه داخل المدرسة مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما يحدث بالمدرسة.

- توثيق اليوم الرياضي والثقافي بالمدارس من المتابع خلال اليوم الدراسي.

- متابعة المشروعات البحثية بالمدارس والمساهمة مع أخصائي التربية الاجتماعية للوقوف على أهم المشروعات العلمية والصناعية بالبلد.

- الالتزام بالقرار الخاص بتقييم الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي عدا الصف الثالث الإعدادي.