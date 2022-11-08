أحد أفراد أسرة ضحايا عقار إمبابة باكيا: «أمي وأبويا راحوا في غضمة عين»

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أسرة ضحايا العقار المنهار المكون من 4 طوابق، في شارع علي بسيوني بمنطقة عزبة الصعايدة بدائرة قسم شرطة إمبابة، عندما حضروا إلى مكان الحادث منذ الوهلة الأولى، وبدأت رجال قوات الحماية المدنية في عمليات البحث عن الضحايا الموجودين أسفل الأنقاض، بينما نقل رجال الاسعاف المصابين الذين أصيبوا عند محاولتهم إنقاذ الضحايا.

راحوا في غضمة عين

قال أحد أفراد أسرة الضحايا الذين لقوا مصرعهم في حادث الإنهيار: «جالنا تليفون من الجيران إن البيت وقع، والبيت ساكن فيه أبويا وأمي وجدي وجدتي، ولما حضرنا وجدنا المنزل منهار تمامًا، كلهم تحت الحطام، كلهم راحوا في غضمة عين، هعيش لمين بعدهم، خلاص كل حياتي ادمرت».

بلاغ بالواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود إخطار للواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، من شرطة النجدة، بانهيار أحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وبصحبتهم 4 سيارات إسعاف، وسيارات تابعة للحماية المدنية، وتبين انهيار منزل مكون من أرضي و3 طوابق.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا في محيط المنزل، وجرى فرض طوق أمني في محيط المنزل لمنع الاقتراب منه خشية انهيار أي من المنازل الملاصقة، وبدوره، أمر اللواء علاء فتحي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بوجود تعزيزات أمنية بموقع الحادث، لتسهيل مهمة رجال الإنقاذ.