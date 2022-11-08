رئيس اقتصادية قناة السويس لـ قصواء الخلالي: تنفيذ مصنع الهيدروجين الأخضر استغرق 10 أشهر

قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنّ مصنع الهيدروجين الأخضر الذي جرى الإعلان عنه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جرى تنفيذه خلال 10 أشهر بالتعاون مع المستثمرين وداخل المنطقة الاقتصادية.

رئيس اقتصادية قناة السويس: تحويل مخلفات إلى هيدروجين أخضر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «جرى توقيع نحو 16 مذكرة تفاهم، منها 15 في المنطقة الصناعية والسخنة، ومذكرة في منطقة شرق بورسعيد، الـ15 تخص الطاقة المتجددة وتحويلها إلى هيدروجين أخضر، أما المذكرة الخاصة ببورسعيد فهي تحويل مخلفات إلى هيدروجين أخضر».

جمال الدين: توقيع الاتفاقيات الإطارية يوم 15 نوفمبر

وتابع بأن الاتفاقيات الإطارية التي سيجري توقيعها يوم 15 نوفمبر، جرى الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها من أجل بداية الإنتاج والتمويل في النصف الأول من عام 2026، وكمرحلة ثانية، هناك الصناعات المغذية والمكملة، وهذا أمر مهم للغاية.

وأكد: «هذا الوقود غالي الثمن في الوقت الحالي، ولكي نخفض ثمنه ونجعل دولا أخرى تستخدمه يجب أن نوفر الصناعات المكملة والمساعدة له وتوطينه في مصر، مثل إنتاج الألواح الشمسية والصيانة والبطاريات الكهربائية».