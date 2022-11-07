رئيسة سلوفاكيا: الانتقال للفحم سيدمر الكوكب.. وعلينا تحويل الغايات لخطوات ملموسة

قالت زوزانا تشابوتوفا، رئيس سلوفاكيا، إن الطقس القاسي هذا العام حول العالم يذكرنا بأنه ليس فقط الجيل المقبل الذي يستشعر أثر أزمة المناخ، فعلى مدار وقت طويل تحدثنا عن السبب والكيفية، ,حان وقت العمل الآن ونحتاج إلى تركيز متكافئ على التكيف مع ظروف المناخ المتغيرة، وتخفيف الآثار السلبية لأعمالنا على المناخ، بينما 90% من انبعاثاتنا يغطيها هدف الصافي الصفري، لكننا بعيدون عن النجاح العالمي.

تشابوتوفا: الانبعاثات العالمية لا تزال تزداد

وأضافت «تشابوتوفا»، خلال كلمتها في فعاليات قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، أن الانبعاثات العالمية لا تزال تزداد، ومن غير الكافي أن تكون غايات فحسب، ولكن علينا أن نحولها لخطوات وطنية ملموسة، تقودنا إلى الوصول للصافي الصفري، وبحلول عام 2030 سلوفاكيا سوف تقتطع انبعاثاتها بمعدل 95% مقارنة بمستويات 2005.

الانضمام لمبادرة عهد الميثان العالمية

وتابعت: «نحن ننضم لمبادرة عهد الميثان العالمية، ونبدأ أيضا أكبر إزالة للكربون في اقتصادنا، وهذا سيقلل انبعاثاتنا من ثاني أكسيد الكربون على الصعيد الصناعي بنسبة 40% بحلول عام 2030».

وواصلت: «الأزمة الطارئة المناخية لن تنتظر انتهاء أزمة الطاقة الحالية، وقصور النظر في الحلول مثل الانتقال من الغاز للفحم سيسرع دمار هذا الكوكب، وفي سلوفاكيا نحن ملتزمون بخطط لإغلاق محطات الفحم في العام المقبل رغم أزمة الطاقة، وعلينا أن نتحرك بسرعة صوب طاقة نظيفة وطاقة متجددة».