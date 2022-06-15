البابا تواضروس يصل مرقسية الإسكندرية لإلقاء العظة بعد توقف شهرين

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية، قبل قليل، لإلقاء العظة الأسبوعية، ووذلك بحضور الآباء الأساقفة والكهنة.

وبذلك يستأنف البابا عظاته بالاجتماع بعد توقف دام لشهرين، حيث كانت آخر عظات البابا في اجتماع الأربعاء يوم 13 أبريل الماضي، وفي نهايتها أعلن قداسته عن توقف الاجتماع طوال فترتي «أسبوع البصخة» و«الخمسين المقدسة»، حيث يأتي بالتزامن مع صوم الرسل، والذي بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الأول، وتبلغ مدته هذا العام 29 يوماً.

البابا يتحدث عن الأسرة المسيحية

وبحسب بيان بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، فإن البابا سوف يتحدث عن موضوع هام جداً يخص الأسرة المسيحية، حيث تمت دعوة أبناء الكنيسة وفتح أبواب الكنيسة أمام الجميع من أجل سماع العظة الأسبوعية، أما من لم يتمكن من الحضور فيمكنه متابعة عظة البابا عن صفحة الكنيسة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وعلى القنوات القبطية.

سلسلة تعليمية من البابا للأسرة المسيحية

يأتي ذلك بعدما قدم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال العام الماضي، سلسلة تعليمية جديدة للبابا تواضروس الثاني، بعنوان «البابا والأسرة»؛ وهي التي تحتوى أقوالاً للبابا ذات طابع روحي تربوي، كنصائح لأفراد الأسرة المسيحية، تعينهم في حياتهم عموماً، وفي حياتهم مع الله خصوصاً، ومن ناحية أخرى تتبنى سلسلة «البابا والأسرة» توجيهات لكيفية تعامل أفراد الأسرة معاً بشكل يساعد في نجاح علاقاتهم، ويسعد الأسرة.

وسبق للبابا تواضروس أن أعلن عن تخصيص محاضراته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، عن موضوعات أسرية بناءة، بالإضافة إلى تلك السلسلة التي تم إطلاقها.