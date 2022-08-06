جدول نهضة العذراء في «مرقسية الإسكندرية».. 14 عظة عن الأسرة

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية عن جدول نهضة السيدة العذراء مريم 2022، وذلك قبل انطلاق صوم العذراء والمقرر انطلاقه غدا الأحد 7 أغسطس، حيث تقام صلوات العشية يوميا على مدار أسبوعين بحضور عدد من الآباء الكهنة على مستوى الإسكندرية وعدد من الكنائس الأخرى في سائر محافظات مصر.

الأسرة وقضاياها تحتل عظات نهضة العذراء مريم

وحرصت الكاتدرائية المرقسية على اختيار 14 موضوعا تتعلق بالأسرة، وذلك تزامنا مع إعلان من المجمع المقدس بتخصيص عظات هذا العام حول قضايا الأسرة من أجل إيصال معلومات مهمة للأسرة عن كيفية التعامل مع أبنائهم والتعامل مع بعضهم البعض من أجل الحفاظ على القيم الأسرية المسيحية.

14 عظة عن الأسرة في كنائس الإسكندرية

وترصد «الوطن» في السطور التالية جدول نهضة السيدة العذراء مريم 2022 في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كالتالي:

- الأحد 7 أغسطس: بحضور القمص مرقس جبرة راعي الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ويتحدث عن الحدود في الأسرة.

- الاثنين 8 أغسطس: بحضور القس باخوميوس القمص مرقس جبرة راعي كنيسة العذراء والأنبا باخوميوس شارع سوريا، ويتحدث عن التدبير المالي في الأسرة.

- الثلاثاء 9 أغسطس: بحضور القس إسطفانوس عجیب راعي كنيسة مارجرجس والأنبا باخوميوس التحرير، ويتحدث عن النكد في الأسرة.

- الأربعاء 10 أغسطس: بحضور القس يوحنا نبيل راعي كنيسة العذراء والقديس يوسف بسموحة، ويتحدث عن المعنى الحقيقي للفقر والغنى.

- الخميس 11 أغسطس: بحضور القس بطرس يوسف راعي كنيسة أبانوب النهيسي بالمندرة، ويتحدث عن الأسرة مصنع القديسين.

- الجمعة 12 أغسطس: بحضور القس كيرلس فتحي راعي كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ويتحدث عن الأمراض والأسرة.

- السبت 13 أغسطس: بحضور القس أنطونيوس فؤاد راعي كنيسة الأنبا أنطونيوس الدرايسة، ويتحدث عن الأب في الأسرة.

- الأحد 14 أغسطس: بحضور القس كاراس عبود راعي كنيسة أبو سيفين والأنبا كاراس بفرعون، ويتحدث عن تأملات في سر الأكليل.

- الاثنين 15 أغسطس: بحضور القمص يوليوس موريس، راعي كنيسة مارجرجس، والقديس يوليوس بكفر شيشتا، ويتحدث عن الإنجيل المفتوح في الأسرة.

- الثلاثاء 16 أغسطس: بحضور القس أبرام عادل راعي كنيسة مارجرجس الشاطبي، ويتحدث عن السوشيال ميديا والأسرة.

- الأربعاء 17 أغسطس: بحضور القمص أبرام امیل وكيل البطريركية بالإسكندرية، ويتحدث عن اختيار شريك الحياة.

- الخميس 18 أغسطس: بحضور القمص شنودة ونيس راعي كنيسة الأنبا شنودة والأنبا هرمينا، ويتحدث عن التربية بين المصادقة والمعاقبة.

- الجمعة 19 أغسطس: بحضور القس بولس عوض راعي كنيسة العذراء والقديس بولس الحضرة الجديدة، ويتحدث عن العنف داخل الأسرة.

- السبت 20 أغسطس: بحضور القمص تادرس عطية الله راعي كنيسة مارجرجس والأمير تادرس بالمطار، ويتحدث عن كيف نربي أولادنا.

- الأحد 21 أغسطس: بحضور آباء كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.