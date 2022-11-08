انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض عقار إمبابة المنهار «صورة»

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري، من استخراج سيدة من تحت أنقاض عقار إمبابة المنهار، على قيد الحياة، وجار تكثيف الجهود لاستخراج أي ضحايا من تحت أنقاض المنزل بمنطقة عزبة الصعايدة في إمبابة، وجرى نقل السيدة إلى مستشفى إمبابة العام.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود إخطار للواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، من شرطة النجدة، بانهيار منزل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وبصحبتهم 5 سيارات إسعاف، وسيارات تابعة للحماية المدنية، وتبين انهيار منزل مكون من أرضي و3 طوابق.

وجرى فرض طوق أمني في محيط المنزل، لمنع الاقتراب منه، خشية انهيار أي من المنازل الملاصقة، وبدوره، قرر اللواء علاء فتحي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الدفع بتعزيزات أمنية بموقع الحادث، لتسهيل مهمة رجال الإنقاذ.