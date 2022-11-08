وزيرة الهجرة لـ قصواء الخلالي: العالم يركز على COP27.. ومصر تقود منظومة عظيمة

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ العالم كله يركز على قمة المناخ COP 27 التي تستضيفها مدينة الشرم الشيخ، موضحةً: «هناك أكثر من 100 رئيس دولة وملك ورؤساء حكومات، ووفود ضخمة جدا، ويصل العدد إلى أكثر من 40 ألف مشارك على أعلى المستويات».

جندي: هناك طاقة إيجابية وأسلوب حياة تقدمه مصر كنموذج

وأضافت جندي، خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC: «مدينة شرم الشيخ الجميلة تتميز بجوها الرائع وقدرتها الهائلة على أن تتحول إلى مدينة خضراء وذكية وأبهرت العالم، وهناك طاقة إيجابية وأسلوب حياة تقدمه مصر كنموذج».

جندي: الجميع يتحدث عن التنظيم الرائع للقمة

وتابعت: «الجميع يتحدث عن التنظيم الرائع والدقة المتناهية وأسلوب العمل المتميز، ومصر تقود هذه المنظومة العظيمة، ومن ناحية أخرى، فإن هذه القمة فيها مسؤولية إنسانية على مستوى مكافحة التغير المناخي حول العالم، ومصر تقدم النموذج أيضا، إذ أطلقت على كوب 27، قمة تنفيذ الالتزامات، ونتحدث عن قمة متميزة والعالم يتابع ما يصدر عنها من قرارات ومواجهة للتحديات، وبخاصة أننا نتحدث عن الطاقة الخضراء والكثير من المشروعات التي بدأت تأخذ أبعادا مختلفة».