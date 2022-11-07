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قصواء الخلالي: cop 27 قمة التنفيذ.. والأيام المقبلة تشهد الكثير من النقاشات

كتب:

محمد متولي
09:49 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
قصواء الخلالي

قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ على طاولة مناقشات اليوم في قمة المناخ cop 27 كان هناك الكثير من الحوارات واللقاءات، وأيضا تستمر على مدار الأيام المقبلة، في محاولة لوضع القرارات قيد التنفيذ.

القمة تأتي في مرحلة تاريخية دقيقة جدا

وأضافت الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «هذه القمة هي قمة التنفيذ واتخاذ القرارات الحقيقية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لذلك تبدو هذه القمة هي الأكبر والأهم والتي تأتي في مرحلة تاريخية دقيقة جدا».

الخلالي: هناك خطر كبير جدا يحيط بالبشرية

وتابعت الإعلامية: «هناك خطر كبير جدا يحيط بالبشرية؛ فزيادة درجة الحرارة من 1.5 درجة إلى 2 درجة يمثل كارثة كبرى على مستوى الكوكب كله، إذ يؤثر على مستوى الماء وخريطة الأمراض المستوطنة وغير ذلك».

وأكدت أن الاقتصاديات العالمية الكبرى والصغرى والنامية تتكبد الكثير من الخسائر، بسبب التغير المناخي، الذي أصبح يؤثر على العالم كله، إذ أصبح الطقس مختلفا، وهناك أمراض جديدة ظهرت في مجتمعات كثيرة وتغيرت الخريطة بشكل أو بآخر.

 

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