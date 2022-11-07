عماد الدين حسين لـ قصواء الخلالي: قضية المناخ تؤثر في جميع دول العالم

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إنّ مصر محور الأحداث العالمية في الفترة الأخيرة، بسبب قمة المناخ cop 27، إذ أنها القمة الأكثر تأثيرا في العالم كله، وهي أهم بكثير من قمم كثيرة تعقدها الأمم المتحدة.

حسين: نحن بصدد قضية حقيقية تؤثر في العالم أجمع

وأضاف «حسين»، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «ما يحدث اليوم، هو أن نحو 40 ألف شخص من 197 دولة و4 آلاف صحفي يشاركون في هذه القمة، إذ أننا بصدد قضية حقيقية تؤثر في العالم أجمع وهي قضية المناخ».

حسين: شرم الشيخ مدينة شاملة يمكنها احتضان أكبر الفعاليات العالمية

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مصر في بؤرة الأحداث، مشددًا على أن مصر دولة حضارية كبرى، ومؤثرة منذ قديم الزمان، كما أن شرم الشيخ اكتسبت قيمة كبرى، وتستحق كل التقدير، إذ أنها كانت عاصمة المؤتمرات، وأصبحت مدينة شاملة، يمكنها احتضان أكبر الفعاليات العالمية.

وأردف: «نرجو أن يحقق هذا المؤتمر المستهدف، إذ أننا بصدد مؤتمر دولي، هو حصيلة نقاش وجهد وتفاوض وشد وجذب ولوبيات وتكتلات في العالم كله، من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة».

وأكد أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت مهمة للغاية ومكتوبة بعناية، وبها رسائل جرى توجيهها لكل دول العالم، ولم يكن يتوقع أحد أن يتطرق رئيس الجمهورية إلى مبادرة وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع: «مصر يهمها أن تتوقف الأزمة، لأن هذا الأمر في مصلحة مصر الوطنية ومصلحة العالم أجمع وقضية المناخ، قبل الحرب كان هناك هدف أسمى، وهو التخلي عن الوقود الأحفوري والفحم، وألمانيا بدأت تعود مرة أخرى لاستعمال الفحم، والعالم يتنافس في ذلك، كما ارتفعت أسعار النفط، وبالتالي فإن الهدف المتمثل في التخلي التدريجي عن الفحم تراجع إلى حد ما، ومن ثم، فإن وقف الحرب وسيادة وشيوع السلام في مصلحة مصر والعالم أجمع».