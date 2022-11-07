قصواء الخلالي: مصر التريند رقم 1 سياسيا واقتصاديا على مستوى العالم بسبب COP 27

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مصر الآن هي التريند رقم 1 سياسيا واقتصاديا وعلى كل الأصعدة على مستوى العالم، وذلك بسبب استضافة مدينة السلام شرم الشيخ قمة المناخ COP 27.

الخلالي: أصداء كلمة الرئيس السيسي حظيت باهتمام العالم كله

وأضافت الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «اليوم، كان في الجلسة الافتتاحية الرئاسية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تابعنا على مدار هذا اليوم، أصداء هذه الكلمة على مستوى العالم كله».

وتابعت الإعلامية: «كل وسائل الإعلام نقلت تفاصيل كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، ويوجد نداء وجهه الرئيس السيسي للعالم كله، بوقف الأزمة الروسية الأوكرانية، صوت مصري ونداء تم توجيهه للعالم كله، لا بد أن تنتهي وتتوقف النزاعات».

قصواء: حل الأزمة الروسية الأوكرانية أهم مبادرة يطلقها رئيس دولة في العالم

وأكدت: «تبنت مصر هذه المبادرة بالإضافة إلى مبادرات أخرى ستكون على طاولة حوارات ونقاشات قمة المناخ السابعة والعشرين في مصر، لكن هذه تبدو المبادرة الأهم التي تطلقها دولة ورئيس على مستوى العالم، محاولةً لطرح المزيد من السلام والإنسانية في العالم».

وواصلت: «على مدار الفترة الماضية عانينا جميعا من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثر الاقتصاد العالمي، وهناك ضحايا وحالات متعددة من المآسي الإنسانية، لكن الأبرز كان التأثير العالمي الذي أصاب الاقتصاد العالمي في مقتل».