أبزر تصريحات الرئيس السيسي اليوم: ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فاعلية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إنَّ المصريين خرجوا إلى الشوارع في عام 2011 لأنّ حالة الرضا المجتمعي لم تكن موجودة، مضيفًا أنَّ ذلك كان له أسباب موضحًا أن «الناس مش مبسوطة لكن مكنوش عارفين مش مبسوطين ليه، مش راضيين بس مش عارفين ليه، مفيش حاجة مفيدة ومفيش مدرسة كويسة ومفيش تعليم كويس، وبدل ما نقول إن إحنا المواطنين أداءنا متواضع عملنا الدولة خصم».

وللرئيس السيسي عدة تصريحات هامة خلال الفاعلية وكانت أبرزها ما يلي:

- الدولة المصرية حريصة على احترام حقوق الإنسان وعلى المواطن أن يعي حجم التحديات.

- ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الدولة المصرية.

- أحافظ على الدولة المصرية من الانزلاق للخراب والدمار.

- التحديات لا تزيدني إلا إصرارا على القتال من أجل مصر.

- الزيادة السكانية تعوق قدرة الدولة على النمو.

- نحتاج إلى مضاعفة أعداد المستشفيات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

- نسعى إلى تغيير أسباب التدهور وبناء مستقبل أفضل.

- يجب ربط سوق العمل بالتعليم.

- حد قال لبنته لما جت تتجوز انتظري سنة ولا اتنين متخلفيش فيهم.

- قلت لبنتي متخلفيش قبل سنتين بعد الزواج.. وعملنا صحة إنجابية لحماية المواليد.

الزيادة السكانية

- زدنا 14 مليون نسمة فى آخر 7 سنين ومفيش أرقام دخل تكفي هذا النمو والزيادة السكانية.

- فيلم «الإرهاب والكباب» جاب المواطن بيشتكي وخلى البلد خصم وليست السلبية.

- لما كنت بتكلم مع المسؤول في بلجيكا قلت: أنا الناتج المحلي بتاعي 400 مليار دولار وعاوز أعمل جامعة ومستشفى ومدرسة كويسة.

الغش في اللجان

- الناس بتتخانق عشان تغشش ولادها، عشان تقول أنا ابني معاه شهادة.

- نحط إيدينا في إيد بعض فيه عشان نتحول لعكس الكلمات دي.. فقر عكسه غنى، وجهل عكسه وعي ومعرفة.

- المواطن لا يشعر بجهود الدولة بسبب الغلاء والعجز المتراكم منذ 50 عاما.

المرتبات في مصر

- المرتبات في مصر متدنية.. ولو عليا أديلك 30 ألف جنيه بس إزاي؟

- البعض بيقولنا «مبتدوش الناس حقوق ليه؟».. شوفوا المرج والمطرية والخصوص.

- لما بدأنا نصلح التعليم الدكتور طارق شوقي «خد على دماغه لما مات».

- أنا زيكم ومعاكم ومنكم.. ولو مش قادر والله أمشي.