وزير الهجرة لـ قصواء الخلالي: تخفيضات على تذاكر طيران المصريين بالخارج خلال إجازتهم

قالت السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المصريين في الخارج وحال قدومهم إلى مصر خلال إجازاتهم السنوية، تتعاون مع وزارة الطيران المدني لتقديم تخفيضات للعائلات المصرية سنويا تصل لـ25% للزوجة، وتخفيضات لـ2 من الأبناء حتى سن 15 عاما تصل لـ30%، بخلاف تخفيضات أخرى للطلاب الدارسين في الصين تصل لـ30%.

الجندي: عملنا على ملف إقدام سيارات المصريين بالخارج

وأضافت «الجندي»، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «cbc»، أن من أهم المشروعات التي كان يرغب فيها المصريون بالخارج، إقدام سياراتهم الخاصة إلى مصر، وجرى العمل على هذا الملف والموافقة عليه من قبل الحكومة.

واستطردت: «نسقنا مع وزارة الإسكان لتقديم تسهيلات للمصريين بالخارج في القطاع العقاري، وكان ضمن طلبات المصريين الموجودين في الخارج، وحاولنا بقدر الإمكان نعمل معادلات تريح الجميع بقدر الإمكان، وبنفكر وندرس ونشتغل».

وأوضحت أن مصر عظيمة، وتستطيع الوقوف بجانب أبنائها من المصريين في الخارج: «بنأكد أننا في ظهر كل مصري يطلب أي مساعدة».