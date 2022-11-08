وزارة السياحة تشكل غرفة عمليات لمتابعة المنشآت بشرم الشيخ خلال انعقاد قمة المناخ

شكلت وزارة السياحة والآثار، غرفة عمليات برئاسة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة من مفتشي الوزارة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية والإدارة المركزية لشركات السياحة، لمتابعة المنشآت الفندقية والسياحية بمدينة شرم الشيخ، والشركات السياحية التي تقوم بتنفيذ البرامج السياحية للوفود، في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27» بالمدينة، الذي بدأت فعالياته أول أمس، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأوضحت غادة شلبي، أن تشكيل غرفة العمليات، يأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات السياحية للوفود المشاركة في المؤتمر، وكل السائحين خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ، بما يضمن الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري.

وأضافت في بيان، أن هذه الغرفة تتابع إجراءات تسكين الوفود المشاركة في المؤتمر، وكل السائحين الوافدين لمدينة شرم الشيخ من مختلف دول العالم، كما تتابع مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية، ومراكز الغوص والأنشطة السياحية، بالإجراءات الوقائية والسياحية والصحية، ومتابعة الشركات السياحية التي تنفذ البرامج السياحية للوفود المشاركة في المؤتمر.

كما عقدت نائب الوزير لشئون السياحة، اجتماع مع فريق العمل للتأكيد على أهمية القيام بدورهم في المرور والتفتيش ومتابعة المنشآت الفندقية والسياحة، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الوقائية والصحية، واشتراطات وسلامة الغذاء وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والتفتيش على مناطق الاستقبال والمطاعم والمطابخ وأماكن تخزين المنتجات الغذائية ومناطق تداول الغذاء.

وأكدت نائب الوزير خلال الاجتماع، أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ والذي يؤكد على مكانة وقدرة الدولة المصرية لتنظيم مثل تلك المؤتمرات والمحافل الدولية كما يبعث رسالة طمأنة وأمن وسلام لضيوف مصر من كل دول وشعوب العالم.

كما يلقى الضوء على مدينة شرم الشيخ كمقصد لاستقطاب سياحة المؤتمرات بما يُظهر للعالم أجمع على مدار أيام تنظيم المؤتمر إمكانيات الدولة المصرية في تنظيم مثل هذه الفعاليات المتميزة التي يشارك بها عدد كبير من المشاركين.

وشارك في حضور الاجتماع، سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، حسين محمد مدير مكتب الوزارة في شرم الشيخ والمشرف العام على مكاتب الوزارة بجنوب سيناء.

تجدر الإشارة، إلى قيام نائب الوزير لشئون السياحة منذ إنطلاق فعاليات المؤتمر بالمرور على المنشآت الفندقية والسياحية وكذلك منطقة الجرين زون ومنطقة البلو زون.