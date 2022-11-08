5 جلسات للبنك التجاري الدولي في COP 27.. أبرزها التعليم وتنمية إفريقيا

في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، وتوجهات الدولة المصرية نحو الحد من تأثيرات تغير المناخ، يشارك البنك التجاري الدولي CIB بخمس جلسات خلال قمة المناخ التي تنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 – 18 نوفمبر الجاري.

وتشمل الجلسات مناقشة دور المؤسسات المالية في إفريقيا لتمويل التخفيف والتكيف مع المناخ والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، فضلا عن الآليات التمويلية المبتكرة وأهمية التعليم من أجل التنمية المستدامة.

الجلسات تحت شعار «من إفريقيا إلى العالم»

وتحت شعار «من إفريقيا إلى العالم»، تنطلق فعاليات الجلسات لطرح حلول مبتكرة فيما يتعلق بأفضل الممارسات و آليات تمويل مشروعات التكيف في عدة قطاعات في أولى جلسات البنك يوم 9 نوفمبر في رابع أيام قمة المناخ، بعنوان «رؤية ومنهج جديد ومبتكر لتمويل مشروعات التكيف مع المناخ Brain Trust»، وتختص الجلسة بمناقشة كيفية اعداد نموذج اقتصادي لهذه المشروعات في قارة إفريقيا وذلك من خلال التركيز على قطاعي الزراعة والغذاء.

وفي نفس اليوم، تنطلق جلسة «الآليات التمويلية المبتكرة لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تغير المناخ»، والتي تستهدف مناقشة طرح آليات تمويلية مبتكرة ومناسبة للدول الإفريقية مثل طرح السندات الخضراء والزرقاء، والصكوك، ومبادلة الديون بالأسهم. وجدير بالذكر أنه وعلى الرغم من التحديات التي يمر بها العالم اقتصاديا، كانت مصر هي أول دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط تقوم بطرح سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020 وتمت الاستفادة منها عدة مرات.

«من أجل الالتزام بالنمو والتنمية في إفريقيا» رابع الجلسات

وتحت شعار «من أجل الالتزام بالنمو والتنمية في إفريقيا»، تنطلق رابع الجلسات في سادس أيام قمة المناخ بعنوان «التحالف المصرفي التابع للأمم المتحدة لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر NZBA».

أما آخر جلسات البنك التجاري الدولي، ستكون بعنوان «التعليم من أجل تنمية مستدامة»، إذ تسعى هذه الجلسة لتعزيز مبادئ التنمية المستدامة في التعليم لتحقيق التحول للنمو الاقتصادي المستدام في منظومة التعليم، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الأطراف لسد الفجوة بين التعليم واحتياجات التنمية لترسيخ أفضل الممارسات في التمويل المستدام ويأتي ذلك في سياق تنفيذ استراتيجية مصر 2030.