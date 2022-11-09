الجامعات تواجه التغيرات المناخية بمبادرات وخطط.. آخرها «مسابقة القاهرة للمياه»

يشارك المجتمع المصري بكل فئاته في الحدث العالمي الكبير الذي تستضيفه مصر وهو قمة المناخ COP27، ومن بين هذه الفئات جامعات مصر، حيث أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اهتمام الجامعة بدعم الباحثين والمبتكرين بمختلف المجالات العلمية والبحثية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويؤكد اهتمام البحث العلمي بالقضايا والمشكلات التي تواجه المجتمعات المختلفة والتي من بينها ضرورة إيجاد حلول لمواجهة التغيرات المناخية التي قد تؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة لقضايا التغيرات المناخية.

الجامعات الحكومية

وقال الدكتورة سهر رمضان، مدير مكتب الاستدامة جامعة القاهرة، إن مسابقة جامعة القاهرة للمياه، خطوة إيجابية وتأتي في إطار رؤيتها بما يتماشى مع التنمية المستدامة، لافتة إلى أن العالم ككل يحتفل حالياً بالأسبوع العالمي للمياه، والمسابقة تهدف لتعريف الطلاب بمشاكل المياه وما يحاط بها، وكذلك كيفية الترشيد للاستهلاك الواجب اتباعها، مشيرة إلى أن الجامعة أنشأت مكتب الاستدامة وهو وضع خطط واستراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضافت أن الجامعة شاركت في العديد من الفعاليات التي تهتم بقضايا التغيرات المناخية وبما يحقق الاستراتيجية الكاملة للتغيرات المناخية، منوهة بأن الجامعة أنتجت عددا من المشروعات المتعلقة بالمشروعات الزراعية والمخلفات وكيفية تحويلها لمنتجات تحقق الرؤية والريادة في ملف الزراعة والاستدامة، مشيرة إلى أن الجامعة لديها عدد من المحاور الأساسية لمناقشتها تتعلق بالطاقة والمياه والتنمية الحضارية والتمويل الأخضر.

وقالت الدكتورة نهى سمير، عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية، إن الجامعة نجحت في إجراء 9 دورات حتى الآن فيما يتعلق بسفراء المناخ، لعدد 3000 طالب في إجمالي الدورات، مشيرة إلى أن هناك 1000 أفريقي تم منحهم الدورة، مؤكدة أن سفراء المناخ عامة هم بمثابة القوة الناعمية للجمهورية المصرية، لافتة إلى أنهم سيكونون أيضا سفراء للجامعة في الأماكن التي ينتسبون إليها.

وأشارت إلى أن مبادرة سفراء المناخ تستهدف تخريج 5000 خريج سنوياً، لافتة إلى أن التدريب يشمل سفراء المناخ من الأطفال والأفارقة والعرب والعديد من الجنسيات، منوهة بأن تدريب سفراء المناخ يشمل كل المحافظات والجامعات من السويس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، بجانب عدد من الجهات الخاصة.