«الجامعات الخاصة»: فتح باب التسجيل ببرامج الكليات بعد امتحانات التيرم الأول

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والقائم بأعمال أمين مجلس أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية، فتح باب التقدم والالتحاق ببرامج كليات الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2022-2023، منتصف أجازة العام الدراسي الجاري، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

وأوضح أن التقديم سيتاح للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة و ما يعادلها من شهادات.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

أوضح أمين الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد من الأماكن المتاحة للالتحاق والتقدم بالكليات خاصة الإنسانية، والقطاع الطبي بعد سحب بعض الطلاب ملفاتهم وتحويلهم خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن التقدم للجامعات الخاصة يكون مباشرة عبر الكليات المختلفة دون أي مشكلات، مع الالتزام بالضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن.