«الجامعات الخاصة» تستحوذ على 13% من طلاب الثانوية في تنسيق 2022

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة و الأهلية والقائم باعمال مجلس أفرع الجامعات الدولية، أن الجامعات الخاصة حققت العام الجاري نسب زيادة عن العام الماضي في إعداد الطلاب المقبولين بمختلف الكليات، بنسبة 4% زيادة، ليصل إجمالي أعداد الطلاب المقبولين بها من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 هو 13%.

أضاف أن هناك مخطط لزيادة الأعداد المستهدفة خلال السنوات المقبلة لتصل لـ15%، وذلك من خلال تدشين البرامج الدراسية الحديثة التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل إقليمياً و دولياً وكذلك تطوير المنظومة بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022-2023

أوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن هناك عدد من الجامعات الخاصة المختلفة تقدم للوزارة للاشتراك في فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 المقام حالياً في مدينة شرم الشيخ، من خلال عرض المشروعات والابتكارات والأبحاث العلمية التي جرى التوصل إليها بمختلف المجالات، منوهاً إلى أن هناك استعدادات وتوجيهات سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة بشان التوسع من البرامج الدراسية التي تهتم بمجابهة التغيرات المناخية.

تابع أمين العلى للجامعات الخاصة، أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات والجامعات للعام الدراسي الجاري 2022-2023 دون رصد أي مشكلات ووفقاً للقواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.