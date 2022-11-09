افتتاح مشروعات بكفر الشيخ ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي اليوم

يفتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، عددا من المشروعات الخدمية الجديدة بمركز سيدي سالم، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ66.

يحضر الافتتاح، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وشريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

افتتاح مدرسة دمرو

ومن المقرر أن يفتتح المحافظ مدرسة دمرو الإعدادية بنات «إنشاء جديد» بإدارة سيدي سالم التعليمية، والمقر الإداري الجديد بمركز شباب أبو غنيمة، كما يتفقد أيضاً مقر الشهر العقاري بأبو غنيمة، ومقر الوحدة البيطرية بأبو غنيمة، ومبنى إدارة أملاك أبو غنيمة.

افتتاح 11 مشروعا

وقال مصدر مسؤول بديوان عام محافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، إنه سبق افتتاح 11 مشروعاً خدمياً جديداً بمراكز كفر الشيخ، والرياض، ودسوق، وفوه، وبيلا، والحامول، بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليونا و720 ألف جنيه، عبارة عن منشآت تعليمية، ورياضية، وصحية، وخدمية، مشيراً إلى أن افتتاح المشروعات الخدمية مستمر طوال شهر نوفمبر، على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ66.

ويوافق الرابع من نوفمبر ذكرى الانتصار في معركة البرلس البحرية عام 1956، ولهذا اتخذت محافظة كفر الشيخ هذا اليوم عيداً قومياً لها لوقوع هذا الحدث المهم على أرضها.