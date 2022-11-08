10 آلاف مستفيد من خدمات «ستر وعافية» بالبرلس في كفر الشيخ

شهدت مدينة البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، قافلة «ستر وعافية»، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الثلاثاء، لأهالي حي القاشة، لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وشهدت القافلة توزيع بطاطين، ولحوم، وكراتين مواد غذائية، وأطعمة، فضلاً عن قياس وتركيب أجهزة تعويضية، وسيارة لصيانة الأجهزة التعويضية، والكراسي المتحركة، بمشاركة 2000 متطوع وموظف وتنفيذي.

قافلة طبية

كما شهدت مدينة البرلس القافلة الطبية التي ضمت تخصصات طبية «جهاز هضمي وكبد - باطنة - جلدية - رمد - أسنان - نساء - أنف وأذن وحنجرة - عظام - القدم السكري - أطفال»، وتم إجراء الكشف الطبي على المترددين، وصرف الأدوية، والمتابعة، وقياس النظارات، وتجهيزها، وقياس الضغط، كما تم تنظيم ندوة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتوعية بالصحة الإنجابية، وخدمات تنظيم الأسرة.

ندوة عن التمكين الاقتصادي

شهدت القافلة أيضاً ندوة عن التمكين الاقتصادي لتمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخري، وشهد البرلس معرض ملابس مجاني، وكرنفال بمسرح العرائس وأنشطة، ورسائل الحفاظ على البيئة لدعم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، بالإضافة إلي حملة طرق الأبواب للمتعففين وكبار السن سواء بواجبات أو لحوم أو طرود وسلع غذائية ولحوم، فضلاً عن توزيع بطاطين حملة «دفا الشتاء» من مؤسسات التحالف ضمن القافلة الشاملة «ستر وعافية».