3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس خلال أكتوبر 2022

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس، برئاسة رشاد أمين عبدالمعطي رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس عن إجمالي 10133 شهادة جمركية خلال شهر أكتوبر 2022 لمختلف السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة، منها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزه الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها.

سرعة الإنجاز وتقليص زمن الإفراج

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ من أجل التيسير على المواطنين.

ووفقاً لبيان المصلحة، بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 824 مليونًا و157 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و334 مليونًا و392 ألف جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ 344 مليونًا و36 ألف جنيه.

بيان نشاط إدارات الصادر

خلال شهر أكتوبر الماضي أيضا قامت إدارات الصادر بالإدارة المركزية لجمارك السويس بتصدير مشمول 3250 بیانًا جمركيًا تحت أنظمة التصدير المختلفة (نهائي – سماح مؤقت – دروباك)، بقيمة بلغت 7 مليارات و916 مليونًا و540 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، منها رمال طبيعية وعصائر ومستحضرات تجميل وعلف للدواجن وغيرها، تم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة من جمارك السويس بحوالي 2 مليون و836 ألف جنيه.

كما تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالي 25 مليونًا و31 ألف جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة خلال شهر أكتوبر 2022 نحو 3 مليارات و530 مليونا و453 ألف جنيه.