استخراج جثمان ضحية عقار الدخيلة في الإسكندرية 

تمكنت قوات الحماية المدنية منذ قليل، من استخراج جثمان ضحية عقار الدخيلة بالإسكندرية، والذي يدعى «محمد. ف» وذلك بعدما انهار عقار في منطقة العجمي غرب الإسكندرية، تسبب في فقدان هذا الشخص قبل أن يتم استخراج جثمانه بعدما فارق الحياة، فيما لم يسفر الانهيار عن أي إصابات أو وفيات أخرى، بعدما جرى إنقاذ باقي أفراد الأسرة بالكامل والذين كانوا يقطنون العقار المكون من 3 طوابق.

بدأت الواقعة حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بانهيار عقار بمنطقة الدخيلة غربي محافظة الإسكندرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة رجال الحماية المدنية والأجهزة المعنية فى المحافظة إلى عقار الإسكندرية المنهار من أجل رفع الأنقاض والبحث عن عالقين أسفل العقار.

وتبين أن العقار مكون من 3 طوابق مأهول بالسكان، وأن الأسر المتضررة تمكنوا من الخروج من العقار قبل انهياره بلحظات.

كما ابلغ أفراد الأسرة عن فقدان أحد أفرادهم بالداخل، ما تبعه عملية البحث عنه من قبل رجال الحماية المدنية، وهو ما تبعه نجاح قوات الحماية المدنية في انتشال جثمانه.