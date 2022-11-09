وزير الخارجية السعودي: المملكة تؤمن بضرورة وجود جهد دولي لمواجهة تحديات المناخ

أكد السفير عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية والمبعوث الخاص للمناخ، أن المملكة تؤمن بضرورة وجود حوار منطقي مبني على أسس علمية وليس حوارًا مبنيا على العواطف والمشاعر، مشددًا على إيمان المملكة بالأفعال أكثر من الأقوال.

ضرورة وجود جهد وتعاون دولي لمواجهة تغير المناخ

وأوضح الجبير خلال لقاء مع مراسل برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» على هامش مشاركته في قمة المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ أن المملكة تؤمن بضرورة وجود جهد دولي وتعاون دولي قوي لمواجهة تحديات تغير المناخ والمساهمة لخلق بيئة أفضل.

وأشار إلى أن المملكة قامت بخطوات عديدة في الداخل والخارج، ضاربًا المثل بمبادرة السعودية الخضراء ومبادرات أخرى في المملكة، لافتًا إلى أنها تبنت مبادرة إقليمية «الشرق الأوسط الأخضر».

ولفت إلى أن السعودية عقدت ثاني قمة لها بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية بحضور عدد كبير من القادة والزعماء في المنطقة، حيث تهدف جهودها لتقليص انبعاثات الكربون وتعزيز قدرات إنتاج الأكسجين بشكل يتجاوز نسبة سكان المنطقة.