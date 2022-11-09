أستاذ زراعة حيوية: 42% من المحاصيل مهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية

أكد الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السادات، أن 40% من الزراعات معرضة للانقراض بسبب التغيرات المناخية، مشددًا على أن الفاو والبنك الدولي أعلنوا أن 42% من محاصيلنا قد تنقرض وقد تختفي من على وجه الأرض.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الزراعة المصرية يمكن الحفاظ عليها وهناك سلالات منها ومن الإنتاج الداجني والحيواني تتحمل التغيرات المناخية.

مصر غير ملوِّثة للبيئة

وأشار إلى أن مصر لا تساهم في التلوث البيئي، لافتا إلى أن مساهمة مصر في التلوث المؤدي للتغيرات المناخية تصل لـ 0.004% لـ0.006%، مشددًا على أن مصر غير ملوِّثة للبيئة، بل قد نكون ضحايا لهذه التغيرات المناخية.

وطالب بعد انتهاء قمة المناخ منح الطلاب في المدارس والجامعات دورات تعليمية في مسألة التغير المناخي حتى تخرج أجيال تعرف كيفية التعرف على الآثار السلبية للتلوث.

وأكد أن غاز ثاني أكسيد الكربون بلغت نسبته 143% بزيادة 43% عن النسبة المطلوبة وغاز الميثان المنتشر في آسيا بسبب زراعة الأرز، مشيرًا إلى أن بعض دول أوروبا تعاني بسبب اختفاء بعض أنواع الخضار.