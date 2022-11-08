«المصري للفكر والدراسات» يناقش التغيرات المناخية في 14 مقالا تحليليا

حرص المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على إصدار عدد خاص من دوريته الشهرية عن التغيرات المناخية، وذلك بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وشملت 14 مقالا متنوعا ودراسة تحليلية.

تحدي المناخ للنظام الدولي

وجاء في افتتاحية الإصدار مقال بعنوان: «تحدي المناخ للنظام الدولي» للدكتور عبدالمنعم سعيد، وآخر عن قضايا المناخ للدكتور محمد كمال بعنوان «تداعيات تنافس القوى الكبرى على قضايا المناخ».

الممكن والمأمول في كوب 27

كما احتوى الإصدار على مقال للدكتور جمال عبد الجواد بعنوان: «ما الممكن والمأمول في cop 27»، وتناول التحديات التي تواجه قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ والمنتظر من نتائجها، وكذلك مقال بعنوان «الآثار المتفاقمة لتغير المناخ على كوكب الأرض» بقلم الدكتور عمر الحسيني، ومقال عن «الأبعاد الأمنية لقضية تغير المناخ في العالم».

حدود الارتباط بين تغير المناخ وانتشار الإرهاب

وضمت الدورية أيضا مقالا عن «حدود الارتباط بين تغير المناخ وانتشار الإرهاب» للدكتور دلال محمود، وكذلك مقال بعنوان «كيف يضاعف تغير المناخ الأزمات الاقتصادية؟» للدكتورة رغدة البهي.

دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة التغيرات المناخية

وكتبت الدكتورة رغدة البهي، مقالا بعنوان «الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ.. الفرص والقيود»، وكتبت أيضا الدكتورة نهى بكر عن «مرتكزات الموقف المصري إزاء مواجهة التغير المناخي».

مخاطر تغير المناخ في أفريقيا

واشتملت الدورية على مقال بعنوان «متطلبات التحول نحو صناعة خضراء في مصر» للدكتور مدحت نافع، وآخر بعنوان «أثر التمويل الأخضر في التنمية المستدامة في مصر» للباحث أحمد بيومي، و«أدوار المجتمع المدني المصري في قمة 27» للدكتور عماد الدين عادلي، و«العدالة المناخية وحقوق الإنسان.. احتياجات مصرية» لعصام شيحة، واختتمت الدورية إصدارها بمقال عن «مخاطر تغير المناخ في إفريقيا.. مؤشرات أساسية».