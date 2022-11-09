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صحفية أمريكية لقناة القاهرة الإخبارية: سيطرة الجمهوريين نتيجة طبيعية لأداء بايدن

كتب:

أحمد حامد دياب
05:42 ص | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
مرح البقاعي

مرح البقاعي

أكدت مرح البقاعي، رئيس تحرير «البيت الأبيض بالعربي» والباحثة السياسية، أن العادة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال انتخابات التجديد النصفي هي نجاح الحزب الذي لا يتواجد في البيت الأبيض، لافتة إلى أن الحزب الجمهوري سيفوز وأن كل استطلاعات الرأي أجابت بتوقع فوز الجمهوريين لسبب رئيسي هو أداء الديموقراطيين والرئيس جو بايدن خلال عامين على المستويين الداخلي والخارجي.

وأوضحت البقاعي، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي ياسر رشدي في تغطية فضائية «القاهرة الإخبارية» لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، أن هناك نقطة فاصلة في التاريخ الأمريكي جعلت هناك استقطابا كبيرا بين أنصار الحزبين الجمهوري والديموقراطي وهو ما حدث حينما هاجم بعض المتشددين على مبنى الكونجرس الأمريكي، مشددة على أن هذه الواقعة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي.

الانتخابات الحالية استفتاء على أداء بايدن

وأشارت إلى أن هذه الواقعة تتعلق بمجموعة من المتشددين الذين لا يمثلون اليمين المعتدل ولا يمثلون الجمهوريين، وذكرت عهد الرئيس الأسبق ريجان الذي وصفته بأنه عهد الازدهار والقوة الأمريكية وتحقيق الاستقرار العالمي.

واعتبرت أن هذه الانتخابات استفتاء على أداء الرئيس جو بايدن وأداء البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن الديموقراطيين أثناء فترة حكم الرئيس السابق ترامب كانوا يضعونه تحت المجهر وتحت سيف العزل والمساءلة والمحاسبة باستمرار.

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