حسين فهمي ينشر فيديو أحد مشاهد «عودة البارون» مع نهال عنبر

كشف الفنان حسين فهمي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن أحد مشاهد مسلسل «عودة البارون» والذي يجمعه بالفنانة نهال عنبر.

وظهر الثنائي حسين فهمي ونهال عنبر خلال الفيديو وهما يرقصان خلال أحد الحفلات وعلق فهمي قائلا: أثناء تصوير مسلسل عودة البارون أحد مشاهد المسلسل.

أبطال مسلسل عودة البارون

ويشارك في مسلسل عودة البارون عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان حسين فهمي و الذي يعود بالمسلسل بعد غياب عدة سنوات عن الدراما التلفزيونية، كما يضم المسلسل الفنان خالد سليم، وإيهاب فهمي، ونهال عنبر، والأردني ساري أسعد، وربيع زيتون، واللبناني آلان الزغبي، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، والممثلة السورية كاترين علي،اللبنانية رزان المغربي، والفنان الأردني عبد الرحمن خضر، وأحمد عاشو، والمسلسل إنتاج إماراتي شركة أرين فكتوري لصاحبها المنتج محمد منصور، والمشرف العام على أنتاج وتصوير المسلسل خارج مصر وداخلها يوسف خضر.