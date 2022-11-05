حسين فهمي لـ«مساء DMC»: السينما المصرية عريقة ولها تاريخ

قال الفنان حسين فهمي، إنه مر 20 عاما على آخر مرة شارك فيها بمهرجات القاهرة السينمائي الدولي، إذ أن غيابه عن المهرجان، لم يمنعه من متابعة كل أخبار المهرجان على مدار هذه السنوات، «اتعرض عليا المشاركة في المهرجان من 4 سنين واعتذرت، المرة دي لقيت نفسي مستعد ووافقت».

فهمي: لم أكن مؤهلا نفسيا للظهور بمهرجان القاهرة السينمائي

أضاف «فهمي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن عودته مرة أخرى للمهرجان، تشبه مشاركته في العروض المسرحية المختلفة، إذ أنه لم يكن مؤهلا نفسيا للظهور في مهرجان القاهرة السينمائي، إلا في النسخة الجديدة منه، التي ستشهد اشتراك 52 دولة فيه، وسيتم تكريم الفنان الراحل سمير صبري.

فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي مصنف بالدرجة الأولى

واستطرد: «مهرجان القاهرة السينمائي مصنف بالدرجة الأولى من المنظمة الدولية للمنتجين، واللي ليها 14 تصنيف، والسينما المصرية عريقة ولها تاريخها، والدولة بتدعم المهرجان بشكل كبير ووزارة الثقافة، والوزيرة نيفين الكيلاني مشجعاني، ومتفاهمين جدا في كل ما يحدث في هذا المهرجان، وبتدعم المهرجان معنويا وماديا ولوجيستيا».

وأوضح أن اهتمام الدولة بمهرجان القاهرة السينمائي، هو ما دفعه إلى التوجه مرة أخرى لتولي مهمة رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، إذ أن ظروف المهرجان جاءت في توقيت صعب عالميا، «النسخة الجديدة من المهرجان، تؤكد التقاء الحضارات، وأن مصر تقبل الآخر، احنا شعب عريق وتاريخه عريق جدا، ومن أهم الحضارات اللي كانت موجودة في العالم القديم».

وتابع: «مصر دائما بتمد أيدها لدول العالم، ودائما منفتحة على دول العالم، ولديها رغبة شديدة أن يكون المهرجان بعيدا عن الصراعات العالمية، ورئيسة لجنة التحكيم هتكون مخرجة يابانية».