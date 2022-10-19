حسين فهمي: الطابع التجاري يُقلل فرص منافسة الأفلام المصرية في المهرجانات

أكد الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن الدورة 44 من المهرجان ستشهد اختلافًا كبيرًا عن الدورات السابقة، لافتًا إلى مشاركته في عدد من المهرجانات العالمية ولاحظ التطور التكنولوجي في تلك المهرجانات مشيرًا إلى أن دورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ستكون مختلفة عن الدورات السابقة.

يغلب عليها الطابع التجاري

وأشار حسين فهمي خلال لقاء مع مراسلة برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» إلى وجود مشكلة بشأن مشاركة الأفلام السينمائية المصرية في المهرجان، مؤكدًا أنها يغلب عليها الطابع التجاري سواء في التصوير أو الإخراج أو السيناريو وحتى الموسيقى.

وتابع: «الأفلام المصرية دايمًا الناحية التجارية بتغلب عليها وبيبقى فيه صعوبة إننا نلاقي أفلام فيها نواحي فنية أعلى، وده اللي بندور عليه في المهرجانات دايمًا».

وشدد الفنان حسين فهمي على ضرورة ترميم الأفلام بتحويلها لأفلام ديجيتال حفاظًا عليها، لإمكانية عرضها في المستقبل، لافتًا إلى أن المادة الحالية للأفلام تتحلل وهو ما يستوجب ابتكار طريقة للحفاظ عليها.