تظاهرة في المنطقة الزرقاء بقمة «COP27» للمطالبة بالعدالة المناخية

شهدت قمة المناخ cop27، تظاهر العشرات من بعض الدول الأجنبية والأفريقية، في الساحة المخصصة للتظاهر أمام مدخل المنطقة الزرقاء مباشرة بمدينة شرم الشيخ؛ للمطالبة بالعدالة المناخية.

وارتدى المتظاهرون «تي شيرت أزرق»، ورفعوا عددًا من اللافتات التي تطالب بالعدالة المناخية وعدم التوسع في الوقود الأحفوري، الذي يسبب التلوث في الجو.

120 من قادة دول العالم يشاركون في قمة المناخ

جدير بالذكر، أن مصر تستضيف مؤتمر قمة المناخ، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم.

ويتابع دول العالم فعاليات قمة المناخ، التي تستضيفها مصر لمناقشة قضايا التغيرات المناخية على المستوى الدولي؛ لمواجهة التحديات وآثارها على مختلف الدول، والخروج بتوصيات للمساهمة الفعالة للتعامل مع قضايا المناخ وحل المشاكل المتعلقة بها.