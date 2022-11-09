رويترز: بايدن يصل إلى مصر الجمعة المقبل لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن جو بايدن سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته المقبلة إلى مصر التي تبدأ يوم الجمعة المقبل، مضيفا للصحفيين، أن الرئيس الأمريكي سيعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس السيسي.

ويتوجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد غد الجمعة، إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ COP27، وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن رئيس الإدارة الأمريكية سيلقي خطابا خاصا حول جهود «واشنطن»، لتقليل الانبعاثات ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا على بناء القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ.

وقال المسؤولون الأمريكيون، إن بايدن، سيسافر بعد مشاركته في COP27، إلى كمبوديا، يوم السبت المقبل، للمشاركة في القمة السنوية للولايات المتحدة والدول الأعضاء في رابطة «آسيان»، حيث سيركز الرئيس الأمريكي على قضايا منطقة المحيطين الهندي والهادي، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وسيزورالرئيس الأمريكي، جو بايدن، إندونيسيا، يوم الأحد المقبل، للمشاركة في قمة لزعماء مجموعة الـ20، المقررة في «بالي».