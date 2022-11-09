سقوط أمطار خفيفة على غرب ووسط الإسكندرية.. «صور» 

سقطت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في الإسكندرية صباح اليوم الأربعاء، بالتحديد في نطاق وسط وغرب المدينة، وسط إعلان حالة الطوارئ بشركة الصرف الصحي التي انتشرت سياراتها في كل مناطق الإسكندرية للتعامل الفوري والسريع للحد من تراكم المياه.

وبحسب ما رصده رجال الصرف الصحي، صباح اليوم الأربعاء، فإن الأمطار سقطت على مناطق غرب والجمرك ووسط، مؤكدين عدم وجود لأي تراكم مياه، بحسب بيان شركة الصرف الصحي.

أمطار الإسكندرية اليوم

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة قد تصل لمتوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية اليوم بنسبة حدوث من 30 إلى 40%، وأن يسود طقس معتدل الحرارة على الأجواء لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وشهد طقس الإسكندرية سقوط الأمطار وذلك بعد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة .

طوارئ الصرف الصحي في الإسكندرية

وأكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه في حالة الإبلاغ عن أي شكوي تخص الصرف الصحي بالإسكندرية، يرجى الاتصال على الرقم المختصر 175.