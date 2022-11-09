العثور على جثة مسن متحللة داخل شقته في المحلة الكبرى

عثر أهالي منطقة صندفا التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على جثة متعفنة وفي حالة تحلل لشخص مسن، في العقد السادس من العمر، داخل شقته السكنية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

العثور على جثة مسن داخل شقته

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من المقدم أحمد الشهاوي مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مسن داخل شقته السكنية، بعد انبعاث غازات ورائحة كريهة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن الوفاة منذ عدة أيام، وأن الجثة في حالة تحلل لشخص مسن يدعى «أحمد . أ. س»، في العقد السادس من العمر، ويعيش بمفرده داخل شقته السكنية، بمنطقة صندفا بدائرة القسم.

نقل الجثة إلى المشرحة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، والتحفظ عليها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، وإذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.