العثور على جثة مسن داخل شقته في الجيزة.. اختفى عن الأنظار 4 أيام

عثر رجال الشرطة في أوسيم، على جثة مسن يقيم بمفرده داخل شقته، بعد وصول بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

انبعاث رائحة كريهة من الشقة

كان إخطارا قد وصل إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغ إلى المقدم هيثم سكر رئيس مباحث أوسيم، من عمليات النجدة، يشير إلى انبعاث رائحة كريهة من شقة بشارع الأمل، المتفرع من شارع السنترال دائرة المركز.

مسن متوفى على الكنبة

بالانتقال والفحص، تبين أن الشقة بالطابق الأرضي، ومنافذها سليمة، ولا توجد آثار بعثرة، وعثر داخلها على جثة قاطنها، رجل يبلغ من العمر 68 سنة، بدون عمل، مقيم بمفرده بالشقة في وضع الجلوس على كنبة، وإلى جواره حافظة نقوده، بداخلها بطاقته الرقم القومي، ورخصة قيادة، ومبلغ 50 جنيها، وهاتفه المحمول.

يعاني من أمراض الشيخوخة

وبسؤال نجلته 29 سنة، ربة منزل، مقيمة في شارع آخر، ونجل شقيقته، 60 سنة، صاحب محل مستحضرات تجميل، وجار المتوفى، 36 سنة، موظف بمستشفى الشرطة بالعجوزة، مقيم ذات العقار، قرروا أن المتوفي يقيم بمفرده في تلك الشقة، ويعاني من أمراض الشيخوخة، ولم تتم مشاهدته بالشارع منذ حوالي 4 ايام.

ولم يشتبه أحدا منهم، في وفاته جنائيا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.