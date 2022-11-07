وزير الخارجية البريطاني بقمة المناخ: لا يوجد شخص محصن ضد ارتفاع حرارة الكوكب

قال وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، إن أزمات المناخ تذكرنا تذكرة قاسية، بغض النظر عن فرقنا، إذ أننا نشترك مع بعضنا البعض في الكوكب، ودرجات الحرارة ترتفع، لذلك لن يكون هناك أي شخص محصنا ضد هذه العواقب.

وأضاف «كيلفرلي»، خلال كلمته في فعاليات انطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، على هامش قمة المناخ «COP27» في شرم الشيخ، «رأينا وشاهدنا الأثر الخاص بتغير المناخ على الشرق الأوسط، منها العواصف الترابية والغابات في الجزائر، والفيضانات في لبنان، وكل ذلك اجتاح المنطقة المعرضة لسوء الأحوال الجوية الشديدة، إذ أن كل البلدان في هذه المنطقة، معرضة لضغوط المياه المرتفعة، ولذلك من المتوقع أن تسوء الأحوال بسبب تغير المناخ».

وتابع: «نقص المياه يشرح ويوضح اعتماد المنطقة على واردات الغابات، وبعض البلدان تتعرض لهشاشة مضاعفة، حيث أنها تستورد بشكل كبير من الطعام إضافة للتداعيات المناخية، وأزمة المناخ والنزاعات والطعام والطاقة آخذة في الزيادة مما يزيد من هشاشة وضعف واردات الغذاء في الشرق الأوسط وأفريقيا».

ولفت أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تسمح لقادة المنطقة أن يتصدوا لهذه التحديات بطريقة سليمة، وعلينا أن نعمل مع بعضنا البعض، للتمكن من حماية الغابات، والتي تعد إشارة للنجاح والتمكن من خلالها من صمود المنطقة.