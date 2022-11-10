مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 10-11-2022

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم الخميس، لكي يتمكن المواطنون من متابعة مواعيد الصلاة بشكل مستمر وأدائها في وقتها.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظات القاهرة والجيزة والأقصر وسوهاج، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:47

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:40

موعد صلاة المغرب: 5:02

موعد صلاة العشاء: 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:47

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:40

موعد صلاة المغرب: 5:02

موعد صلاة العشاء: 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد صلاة الفجر: 4:42

موعد صلاة الظهر: 11:37

موعد صلاة العصر: 2:43

موعد صلاة المغرب: 5:05

موعد صلاة العشاء: 6:22

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر: 4:38

صلاة الظهر: 11:33

صلاة العصر: 2:41

صلاة المغرب: 5:03

صلاة العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

صلاة الفجر: 4:38 فجرا

صلاة الظهر: 11:33 ظهرا

صلاة العصر: 2:40عصرا

صلاة المغرب: 5:02 مساء

صلاة العشاء: 6:19 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ

صلاة الفجر: 4:33

صلاة الظهر: 11:26

صلاة العصر: 2:31

صلاة المغرب: 4:52

صلاة العشاء: 6:11