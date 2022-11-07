مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاثنين 7-11-2022

أعلن الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة اليوم الاثنين، في جميع المناطق والمحافظات، إذ أن هناك فروقا طفيفة في مواعيد رفع الأذان للفروض الخمس ما بين دقيقة إلى 15 دقيقة.

تعرض بوابة «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ ومرسى مطروح وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:45

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:42

موعد صلاة المغرب: 5:04

موعد صلاة العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:45

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:42

موعد صلاة المغرب: 5:04

موعد صلاة العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:51

موعد صلاة الظهر: 11:44

موعد صلاة العصر: 2:45

موعد صلاة المغرب: 5:07

موعد صلاة العشاء: 6:27

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ

صلاة الفجر: 4:31

صلاة الظهر: 11:26

صلاة العصر: 2:32

صلاة المغرب: 4:54

صلاة العشاء: 6:12

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر: 4:46

صلاة الظهر: 11:39

صلاة العصر: 2:41

صلاة المغرب: 5:03

صلاة العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر: 4:43 فجرا

صلاة الظهر: 11:32 ظهرا

صلاة العصر: 2:43عصرا

صلاة المغرب: 5:06 مساء

صلاة العشاء: 6:21 مساء