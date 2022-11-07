رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاثنين 7-11-2022

كتب:

منى سعيد
02:23 ص | الإثنين 07 نوفمبر 2022
مواقيت الصلاة اليوم - تعبيرية

مواقيت الصلاة اليوم - تعبيرية

أعلن الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة اليوم الاثنين، في جميع المناطق والمحافظات، إذ أن هناك فروقا طفيفة في مواعيد رفع الأذان للفروض الخمس ما بين دقيقة إلى 15 دقيقة.

تعرض بوابة «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ ومرسى مطروح وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:45

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:42

موعد صلاة المغرب: 5:04

موعد صلاة العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:45

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:42

موعد صلاة المغرب: 5:04

موعد صلاة العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:51

موعد صلاة الظهر: 11:44

موعد صلاة العصر: 2:45

موعد صلاة المغرب: 5:07

موعد صلاة العشاء: 6:27

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ

صلاة الفجر: 4:31

صلاة الظهر: 11:26

صلاة العصر: 2:32

صلاة المغرب: 4:54

صلاة العشاء: 6:12

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر: 4:46

صلاة الظهر: 11:39

صلاة العصر: 2:41

صلاة المغرب: 5:03

صلاة العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر: 4:43 فجرا

صلاة الظهر: 11:32 ظهرا

صلاة العصر: 2:43عصرا

صلاة المغرب: 5:06 مساء

صلاة العشاء: 6:21 مساء

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 6-11-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 5-11-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 4-11-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 3-11-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 2-11-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 1-11-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاثنين 31-10-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 30-10-2022
بقلم منى سعيد