مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 8-11-2022

يهتم قطاع كبير من المسلمين بالبحث عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم، والتي تتغير من يوم لآخر بسبب تغير حركة الشمس التي تؤدى لتعاقب الفصول وتغير مواعيد رفع الأذان للفروض الخمسة.

وفيما يلي يقدم موقع «الوطن» مواقيت الصلاة في مصر اليوم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ ومرسى مطروح وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:45

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:41

موعد صلاة المغرب: 5:03

موعد صلاة العشاء: 6:22

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:45

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:41

موعد صلاة المغرب: 5:03

موعد صلاة العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:51

موعد صلاة الظهر: 11:44

موعد صلاة العصر: 2:45

موعد صلاة المغرب: 5:06

موعد صلاة العشاء: 6:27

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ

صلاة الفجر: 4:31

صلاة الظهر: 11:26

صلاة العصر: 2:32

صلاة المغرب: 4:54

صلاة العشاء: 6:12

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر: 4:47

صلاة الظهر: 11:40

صلاة العصر: 2:41

صلاة المغرب: 5:02

صلاة العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر: 4:34 فجرا

صلاة الظهر: 11:32 ظهرا

صلاة العصر: 2:42عصرا

صلاة المغرب: 5:05 مساء

صلاة العشاء: 6:21 مساء